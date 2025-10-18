Comune a rischio default per mantenere nove pitbull

Un Comune in ginocchio per mantenere nove pitbull. Succede a Mercatino Conca, circa mille anime in provincia di Pesaro Urbino, a rischio default dopo aver preso in carico i cani di un allevamento abusivo. Il costo di mantenimento degli animali è però altissimo, tanto che il sindaco ha chiesto aiuto persino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Egregio Signor Presidente, chiedo il suo aiuto nell'affrontare una situazione che sta portando il nostro ente in estrema difficoltà»

Mercatino Conca rischia il dissesto finanziario per mantenere nove pitbull, con spese comunali che superano i 40mila euro.

Il sindaco di Mercatino Conca (Pesaro) è disperato, ha scritto perfino a Mattarella: "Il nostro incubo è cominciato con la chiusura di un allevamento abusivo"