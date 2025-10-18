Comolake Vitagliano Carabinieri | Così seguiamo le tracce digitali delle criptovalute
Cernobbio, 17 ott. (Adnkronos) - “La criminalità si muove oggi anche nel mondo delle criptovalute, ma la logica investigativa resta la stessa: follow the money. Si tratta solo di applicarla con strumenti e competenze nuove”, ha dichiarato Gianluca Vitagliano, colonnello dell'Arma dei Carabinieri e comandante del Reparto Indagini Telematiche, durante la diretta speciale dell'Adnkronos da Comolake 2025. “Abbiamo sviluppato tecniche e software che ci consentono di deanonimizzare wallet e tracciare transazioni su blockchain. Seguire il denaro resta possibile anche quando la moneta è dematerializzata: bisogna solo parlare la lingua del cyberspazio”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
