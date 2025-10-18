Comolake si conclude l' edizione 2025 con una giornata dedicata alle startup
Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Si è concluso oggi a Villa Erba di Cernobbio il Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il summit internazionale organizzato da Micromegas Comunicazione e promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale Ets che per quattro giorni (dal 14 al 17 ottobre) ha riunito Premi Nobel, scienziati, leader industriali e rappresentanti istituzionali per discutere il futuro dell'innovazione digitale, dell'intelligenza artificiale e del quantum computing. Un'edizione che ha registrato 50 aziende, 3.500 partecipanti, 80 startup, 60 giornalisti accreditati e 240 relatori complessivi confermando il summit ComoLake come una delle principali piattaforme europee di confronto tra scienza, economia e istituzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
