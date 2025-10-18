Comolake Primo Txt | AI e cybersecurity italiane per garantire la sovranità digitale del Paese

Cernobbio, 17 ott. (Adnkronos) - “L'intelligenza artificiale è una tecnologia potentissima, ma più grande è la sua forza, più forte deve essere la capacità di governarla. Per questo l'Italia deve dotarsi di strumenti e soluzioni nazionali che garantiscano la sovranità del dato”, ha dichiarato Raffaele Primo, managing director di Txt Public Sector, durante la diretta speciale dell'Adnkronos da Comolake 2025. “Txt è un gruppo quotato in Borsa che ha superato i 400 milioni di ricavi nel 2025, di cui oltre 100 milioni generati dal settore pubblico. Il nostro hub di competenze è dedicato proprio a supportare le amministrazioni nella transizione digitale con soluzioni italiane di AI e cybersecurity”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comolake, Primo (Txt): "AI e cybersecurity italiane per garantire la sovranità digitale del Paese"

