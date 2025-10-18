Comolake Noci PoliMi | L’AI può essere il Commissario straordinario dell’Italia

(Adnkronos) – “L’Italia è un Paese che ha imparato a risolvere i problemi con i Commissari straordinari: dagli stadi al ponte di Genova. Ecco, l’intelligenza artificiale può diventare il Commissario straordinario del nostro sistema pubblico”, ha dichiarato Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025. “Ho definito l’intelligenza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Comolake, Noci (PoliMi): “L’AI può essere il Commissario straordinario dell’Italia”

