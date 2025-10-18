Comolake Kavanagh TikTok | Project Clover è la garanzia europea per la sicurezza dei dati
Cernobbio, 17 ott. (Adnkronos) - “La protezione dei dati non è solo un obbligo normativo, ma parte integrante della nostra cultura aziendale. Si fonda su tre principi: trasparenza, fiducia e responsabilità”, ha dichiarato John Kavanagh, esperto di sicurezza dei dati e privacy di TikTok, durante la diretta speciale dell'Adnkronos da Comolake 2025. Kavanagh ha spiegato che “TikTok è trasparente con i propri utenti sull'utilizzo dei dati personali, attraverso politiche di privacy accessibili e un centro dedicato alla protezione dei dati per spiegare in modo chiaro come vengono raccolti, conservati e trattati”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Comolake, Kavanagh (TikTok): "Project Clover è la garanzia europea per la sicurezza dei dati" - “La protezione dei dati non è solo un obbligo normativo, ma parte integrante della nostra cultura aziendale. Come scrive iltempo.it
John Kavanagh (TikTok): "Project Clover, 12 miliardi per proteggere i dati degli utenti europei" - Durante la diretta speciale dell'Adnkronos da Comolake 2025, John Kavanagh, esperto di sicurezza dei dati e privacy di TikTok, illustra come il colosso dei social media risponde alle pau ... Segnala msn.com
TikTok un passo più vicina allo stop totale negli Usa. Ma in Europa reagisce e lancia Project Clover - TikTok resta al centro di una tempesta geopolitica e prova a reagire lanciando in Europa il suo piano per dare garanzie sulla privacy, chiamato Project Clover. Come scrive corriere.it