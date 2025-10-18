Comolake Damour | Le onde gravitazionali ci fanno sentire il suono dello spazio

Ildifforme.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Einstein ci ha insegnato che lo spazio non è vuoto, ma una sorta di gelatina capace di vibrare. Le onde gravitazionali sono le vibrazioni di quello spazio: il suono stesso dell’universo”, ha spiegato Thibault Damour, uno dei più grandi fisici teorici contemporanei, durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025. Damour, che con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

