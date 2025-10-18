Comolake Baratz D-Wave | Dieci milioni di euro per portare il calcolo quantistico in Italia

Cernobbio, 17 ott. (Adnkronos) - “Abbiamo investito dieci milioni di euro per rendere disponibile in Italia la metà della capacità di un computer quantistico Advantage2 attraverso il nostro servizio cloud. È un passo decisivo per sostenere la trasformazione digitale del Paese”, ha dichiarato Alan Baratz, presidente e amministratore delegato di D-Wave Systems, durante la diretta speciale dell'Adnkronos da Comolake 2025. Baratz ha spiegato che “i computer quantistici sono in grado di risolvere problemi complessi come la pianificazione della forza lavoro, l'ottimizzazione della produzione e persino il ripiegamento delle proteine, con una velocità e un'efficienza energetica impensabili per i sistemi classici”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

