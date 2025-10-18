Cernobbio, 17 ott. (Adnkronos) - “La nuova legge italiana sull'intelligenza artificiale rappresenta un passo storico: siamo il primo Paese in Europa a dotarci di una normativa organica che integra la visione europea dell'AI Act con misure nazionali concrete”, ha dichiarato Alberto Barachini, sottosegretario di Stato con delega all'editoria e all'informazione, in un'intervista video con l'Adnkronos durante la conferenza Comolake 2025. “La legge prevede un miliardo di euro di investimenti per startup e grandi player del settore, incentivi per il rientro dei talenti italiani all'estero e misure per sostenere l'ecosistema nazionale dell'innovazione”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comolake, Barachini: "La prima legge italiana sull'AI tutela startup, talenti e cittadini"