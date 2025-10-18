Cernobbio, 17 ott. (Adnkronos) - “L'obiettivo è semplificare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione attraverso automazione e intelligenza artificiale: due leve che rendono i sistemi più efficienti e le infrastrutture più intelligenti”, ha dichiarato Edoardo Accenti, country manager di HPE Networking, in un'intervista all'Adnkronos durante la conferenza Comolake 2025. “Le nostre soluzioni aiutano enti e imprese pubbliche a gestire infrastrutture complesse in modo più semplice, sfruttando linguaggi naturali e interfacce automatizzate che riducono la dipendenza da competenze tecniche specialistiche”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comolake, Accenti (HPE Networking): "Automazione e AI per la trasformazione digitale della PA"