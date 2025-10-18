ComoLake 2025 la via italiana | AI e cyber per difendere i dati
AI e cybersecurity concepite e sviluppate in Italia per custodire la sovranità digitale: è il messaggio che attraversa ComoLake 2025, dove il settore pubblico e l’industria si confrontano su dati, sicurezza e servizi ai cittadini, tra scelte tecnologiche e responsabilità istituzionale, dentro un contesto europeo che chiede velocità, trasparenza e controllo nazionale dei dati strategici. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Ministro della Difesa Guido Crosetto durante il forum sul digitale Comolake ha parlato di un esercito cyber italiano Sarà un'unità dedicata alla difesa del Paese nello spazio digitale, un dominio operativo che si affiancherà a quello di terra, mare, aria e spazio - facebook.com Vai su Facebook
Comolake, Italiano (Luiss): “Tutti i nostri laureati studiano intelligenza artificiale” - (Adnkronos) - “Abbiamo introdotto un corso obbligatorio di alfabetizzazione all’intelligenza artificiale per tutti gli studenti magistrali. È una scelta precisa: all - X Vai su X
Comolake, si conclude l’edizione 2025 con una giornata dedicata alle startup - (Adnkronos) – Si è concluso oggi a Villa Erba di Cernobbio il Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il summit internazionale organizzato da Micromegas Comunicazione e promosso dalla Fondazione Inn ... Secondo pianetagenoa1893.net
Al via Comolake, tra AI e quantum computing - ComoLake 2025, il summit internazionale organizzato da Micromegas Comunicazione che per quattro giorni riunisce Premi N ... Lo riporta ansa.it
A Giustizia amministrativa ‘ComoLake Award 2025’ per innovazione digitale - La Giustizia amministrativa ottiene un nuovo prestigioso riconoscimento per l’eccellenza nella trasformazione digitale: il ‘ComoLake Award 2025’, conferito nell’ambito del Digital Innovation Forum, ev ... Si legge su padovanews.it