ComoLake 2025 la via italiana | AI e cyber per difendere i dati

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AI e cybersecurity concepite e sviluppate in Italia per custodire la sovranità digitale: è il messaggio che attraversa ComoLake 2025, dove il settore pubblico e l’industria si confrontano su dati, sicurezza e servizi ai cittadini, tra scelte tecnologiche e responsabilità istituzionale, dentro un contesto europeo che chiede velocità, trasparenza e controllo nazionale dei dati strategici. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

comolake 2025 la via italiana ai e cyber per difendere i dati

© Sbircialanotizia.it - ComoLake 2025, la via italiana: AI e cyber per difendere i dati

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

comolake 2025 via italianaComolake, si conclude l’edizione 2025 con una giornata dedicata alle startup - (Adnkronos) – Si è concluso oggi a Villa Erba di Cernobbio il Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il summit internazionale organizzato da Micromegas Comunicazione e promosso dalla Fondazione Inn ... Secondo pianetagenoa1893.net

comolake 2025 via italianaAl via Comolake, tra AI e quantum computing - ComoLake 2025, il summit internazionale organizzato da Micromegas Comunicazione che per quattro giorni riunisce Premi N ... Lo riporta ansa.it

comolake 2025 via italianaA Giustizia amministrativa ‘ComoLake Award 2025’ per innovazione digitale - La Giustizia amministrativa ottiene un nuovo prestigioso riconoscimento per l’eccellenza nella trasformazione digitale: il ‘ComoLake Award 2025’, conferito nell’ambito del Digital Innovation Forum, ev ... Si legge su padovanews.it

Cerca Video su questo argomento: Comolake 2025 Via Italiana