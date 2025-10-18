ComoLake 2025 cala il sipario | startup al centro della scena

Quattro giorni di confronto serrato, una chiusura che guarda avanti. A Villa Erba, sulle rive di Cernobbio, il Digital Innovation Forum – ComoLake 2025 ha archiviato l’edizione di quest’anno con una partecipazione imponente e un’agenda che ha unito scienza, impresa e istituzioni attorno a intelligenza artificiale e quantum computing. Numeri solidi, annunci ambiziosi, riflessioni che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - ComoLake 2025 cala il sipario: startup al centro della scena

