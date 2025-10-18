Como si aggira tra le auto con un taglierino e i documenti di un altro | denunciato 18enne

Si aggirava tra le auto in sosta del parcheggio vicino allo stadio di Como, con un marsupio che non voleva lasciare aprire per nessun motivo. Ieri sera gli agenti di una volante, durante il consueto e sempre più attento controllo del territorio, hanno notato i suoi movimenti sospetti e hanno. 🔗 Leggi su Quicomo.it

