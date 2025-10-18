Como, 18 ottobre 2025 – All'esame a quiz per la patente con l'aiutino. I militari della Guardia di finanza del comando provinciale di Como hanno sorpreso un aspirante automobilista che aveva gli auricolari infilati nelle orecchie e una ricetrasmittente sotto i vestiti: gli servivano per comunicare con un suggeritore esterno. È un cittadino egiziano di 22 anni che abita in provincia di Varese. I movimenti sospetti. A chiedere l'intervento dei finanzieri è stato l 'esaminatore della Motorizzazione civile di Como, dove era in corso l'esame scritto per la patente B, che ha notato uno dei concorrenti che continuava a portarsi le mani alle orecchie, come si fa per sentire meglio quando si indossano le cuffiette del cellulare, oltre che alla bocca, come per nascondere che stesse parlando o comunicando con qualcuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, quiz della patente con l’aiuto “da casa”: giovane denunciato