Como quiz della patente con l’aiuto da casa | giovane denunciato

Como, 18 ottobre 2025 – All'esame a  quiz per la patente con l'aiutino. I militari della Guardia di finanza del comando provinciale di Como hanno sorpreso un aspirante automobilista che aveva gli auricolari infilati nelle orecchie e una ricetrasmittente sotto i vestiti: gli servivano per comunicare con un suggeritore esterno. È un cittadino egiziano di 22 anni  che abita in provincia di Varese. I movimenti sospetti.  A chiedere l'intervento dei finanzieri è stato l 'esaminatore della Motorizzazione civile di Como, dove era in corso l'esame scritto per la patente B, che ha notato uno dei concorrenti che continuava a portarsi le mani alle orecchie, come si fa per sentire meglio quando si indossano le cuffiette del cellulare, oltre che alla bocca, come per nascondere che stesse parlando o comunicando con qualcuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

