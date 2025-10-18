Como-Juventus Vlahovic favorito per partire dal 1' Probabili formazioni e orario tv

Como, 18 ottobre 2025 - Il lunch match domenica della settima giornata di Serie A vede scontrarsi Como e Juventus al Sinigaglia. I padroni di casa sognano tre punti e aggancio in classifica dopo aver pareggiato le ultime due gare con Cremonese e Atalanta. Punta al ritorno alla vittoria anche la Vecchia Signora, reduce da cinque segni ‘ics’ consecutivi tra campionato e Champions League. L'obiettivo dei bianconeri è quello di non far scappare chi sta davanti, ma contro la formazione allenata da Cesc Fabregas non sarà facile avere la meglio. Basta pensare che i lanari non avevano mai cominciato così bene il massimo torneo nell'era dei tre punti: sono otto i punti guadagnati rispetto a un anno fa a questo punto della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

