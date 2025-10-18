Como-Juventus Vlahovic favorito per partire dal 1' Probabili formazioni e orario tv
Como, 18 ottobre 2025 - Il lunch match domenica della settima giornata di Serie A vede scontrarsi Como e Juventus al Sinigaglia. I padroni di casa sognano tre punti e aggancio in classifica dopo aver pareggiato le ultime due gare con Cremonese e Atalanta. Punta al ritorno alla vittoria anche la Vecchia Signora, reduce da cinque segni ‘ics’ consecutivi tra campionato e Champions League. L'obiettivo dei bianconeri è quello di non far scappare chi sta davanti, ma contro la formazione allenata da Cesc Fabregas non sarà facile avere la meglio. Basta pensare che i lanari non avevano mai cominciato così bene il massimo torneo nell'era dei tre punti: sono otto i punti guadagnati rispetto a un anno fa a questo punto della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Como-Juventus: Tudor dà fiducia a Vlahovic, può tornare titolare al Sinigaglia #SkySport #SkySerieA #SerieA #ComoJuventus #Como #Juventus #Vlahovic #Tudor - X Vai su X
Como vs Juventus Paz vs Yildiz Who will come out on top? - facebook.com Vai su Facebook
Juve in viaggio verso Como. Risentimento al pube per Zhegrova. Vlahovic favorito su David per giocare dal 1’ minuto - La Juventus ha lasciato il Jtc e adesso la squadra si sta spostando verso Como. Lo riporta tuttojuve.com
Como-Juventus: Tudor dà fiducia a Vlahovic, può tornare titolare al Sinigaglia - Le nazionali hanno restituito alla Juve un Yildiz in gran forma (tre gol in due partite con la Turchia) e un ritrovato Dusan Vlahovic. Da sport.sky.it
Como-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I lariani puntano all'aggancio in classifica, i bianconeri non vogliono perdere il treno scudetto. Riporta msn.com