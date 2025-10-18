Como-Juventus Tudor in conferenza stampa | I nazionali sono tornati senza infortuni La partita è difficile il Como è una finta piccola
Giornata di vigilia per la Juventus. Domani, al Sinigaglia di Como, andrà in scena il lunch match tra le due compagini. Un match che i bianconeri non possono sbagliare, vista la lunga serie di pareggi da cui provengono. A presentare la partita ci ha pensato Igor Tudor, intervenuto in conferenza stampa. Interrogato su come ha ritrovato la squadra al rientro dalle nazionali, il tecnico bianconero ha risposto con queste parole: “ I nazionali sono tornati bene e senza infortuni. Abbiamo fatto due buoni allenamenti tutti insieme. Sulla partita di domani, dopo esser venuto a conoscenza del fatto che i bianconeri e i biancoblù sono state le squadre che hanno speso più soldi sul mercato, ha ribattuto dicendo ciò: “ Di spese interessa poco, si prepara la squadra nel modo giusto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
