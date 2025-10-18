Como Juve Tudor teme i lariani | Sono una finta piccola che spende tanti soldi Poi lancia la sfida alla squadra di Fabregas
Como Juve, Tudor presenta la sfida di domani: elogia il progetto della squadra di Fabregas ma carica i suoi, l’obiettivo sono i tre punti. Una trasferta insidiosa, contro un avversario che solo sulla carta può sembrare abbordabile. Alla vigilia della sfida contro il Como, l’allenatore bianconero, Igor Tudor, ha presentato la partita in conferenza stampa, mettendo in guardia i suoi dalle insidie di un match tutt’altro che scontato. Il tecnico ha elogiato il progetto lariano, ma ha ribadito con forza l’obiettivo dei bianconeri: tornare alla vittoria. Tudor: la sfida a una “finta piccola”. L’allenatore croato ha sottolineato come il Como sia una delle squadre che ha investito di più sul mercato, un fattore che, unito alla qualità del gioco espressa dalla squadra di Cesc Fabregas, la rende un’avversaria temibile, ben diversa da una neopromossa tradizionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
