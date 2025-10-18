Como Juve Tudor sfida il mal di sosta | i bianconeri hanno invertito il trend la statistica che fa ben sperare

Como Juve, la sosta non fa più paura: i bianconeri hanno questa importante statistica in vista del match. La sosta per le nazionali è da sempre un incubo per gli allenatori, e in passato lo è stata spesso anche per la Juventus. Il rientro in campionato dopo due settimane di stop, con i giocatori sparsi per il mondo e pochi allenamenti a ranghi completi, si è rivelato sovente indigesto. Ma ora, alla vigilia della delicata trasferta contro il Como, c’è un dato statistico che fa sorridere Igor Tudor e che testimonia una netta inversione di tendenza. La Juventus, infatti, ha vinto entrambe le ultime due partite di Serie A giocate subito dopo una sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

