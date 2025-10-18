Como Juve Tudor ci prova ancora | darà un’altra chance a questo bianconero in cui crede fortemente Di chi si tratta
Como Juve, Tudor ci prova ancora: darà un’altra chance a lui per l’importante partita di Serie A. Le ultime novità. Settantacinque giorni per prendersi la Juve ed evitare un divorzio anticipato. Per Teun Koopmeiners la sfida di domani contro il Como non è una partita come le altre, ma l’inizio di un conto alla rovescia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista olandese ha due mesi e mezzo, fino all’apertura del mercato di gennaio, per invertire la rotta e salvare la sua avventura a Torino. Il giocatore è “intristito” dall’ultimo periodo, a dir poco negativo. La sua crisi è stata certificata dalla doppia panchina per 180 minuti con la nazionale olandese, un’esclusione che si è sommata a quella, altrettanto pesante, nel big match contro il Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
#Rampulla critico sulla #Juve Le sue parole verso il Como ? - facebook.com Vai su Facebook
Juve, nuovo attacco a Como: per Tudor tentazione 3-5-2 con Yildiz e uno tra Vlahovic e David - X Vai su X
Como Juve, le prime idee di Tudor sulla formazione per il match dei bianconeri: dal modulo alla posizione di Yildiz passando per l’attaccante e il sostituto di Bremer - Como Juve, le prime idee di Tudor sulla formazione per il match di Serie A: l’analisi delle possibili scelte È finita la sosta, ma non i problemi. Riporta juventusnews24.com
Como Juve, Tudor prova a scuotere i suoi: domenica l’attacco potrebbe essere rivoluzionato così! L’ultima idea del tecnico croato - Como Juve, svolta tattica per i bianconeri alla ripresa del campionato: il tecnico pronto a lanciare il tandem offensivo per risolvere il problema del gol La sosta per le nazionali come un laboratorio ... Come scrive juventusnews24.com
Tudor concede fiducia a Koop: nuova chance contro il Como - L’allenatore Igor Tudor, subentrato per dare nuova linfa al progetto Juve, continua a credere ... Secondo tuttojuve.com