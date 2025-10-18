Como Juve Tudor ci prova ancora | darà un’altra chance a questo bianconero in cui crede fortemente Di chi si tratta

Como Juve, Tudor ci prova ancora: darà un’altra chance a lui per l’importante partita di Serie A. Le ultime novità. Settantacinque giorni per prendersi la Juve ed evitare un divorzio anticipato. Per Teun Koopmeiners la sfida di domani contro il Como non è una partita come le altre, ma l’inizio di un conto alla rovescia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista olandese ha due mesi e mezzo, fino all’apertura del mercato di gennaio, per invertire la rotta e salvare la sua avventura a Torino. Il giocatore è “intristito” dall’ultimo periodo, a dir poco negativo. La sua crisi è stata certificata dalla doppia panchina per 180 minuti con la nazionale olandese, un’esclusione che si è sommata a quella, altrettanto pesante, nel big match contro il Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

