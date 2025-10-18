Como Juve Tudor cambia modulo? Il mister annuncia questo in conferenza stampa | ecco cosa ha detto sulla possibile formazione dei bianconeri
Como Juve, Tudor cambia modulo? Il mister annuncia questo in conferenza stampa: tutte le dichiarazioni dell’allenatore. Un’emergenza che impone delle scelte, un allenatore che, come da tradizione, si barrica dietro il silenzio. Alla vigilia della delicata trasferta di Como, il tecnico della Juventus, Igor Tudor, non ha sciolto il dubbio tattico più importante: con l’assenza di Bremer, si continuerà con la difesa a tre o si passerà a quattro? Incalzato in conferenza stampa su un possibile e rivoluzionario cambio di modulo, il tecnico croato ha risposto con la consueta evasività, facendo pretattica e non dando alcun vantaggio al suo avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nico Paz e Yildiz accendono Como-Juve: 21 e 20 anni e tanta voglia di prendersi la scena al Sinigaglia, chi è il più forte in questo momento? Nico fin qui in Serie A ha giocato qualche minuto in più di Kenan, ma il turco ha sulle gambe anche la Champio - facebook.com Vai su Facebook
Juve, nuovo attacco a Como: per Tudor tentazione 3-5-2 con Yildiz e uno tra Vlahovic e David - X Vai su X
Como Juve probabili formazioni: quali sono i grandi nodi che Tudor deve sciogliere per il match del Sinigaglia. Ultimissime sulle scelte del tecnico croato - Como Juve probabili formazioni: ecco i grandi nodi e i ballottaggi che Tudor deve sciogliere in vista del match del Sinigaglia. Da juventusnews24.com
Modulo Juve, Tudor cambia tutto in vista del Como: spunta questa ipotesi con le due punte, due i favoriti per partire dall’inizio! I dettagli - Modulo Juve, Balzarini lancia l’indiscrezione: il tecnico studia il tandem offensivo per la sfida contro il Como, sarebbe un segnale di apertura Una svolta tattica per uscire dalla crisi del gol, un e ... Come scrive juventusnews24.com
Tudor, diretta conferenza Como-Juventus: le dichiarazioni - La Juve è attesa dalla trasferta di Como, importante per cercare di interrompere la pareggite degli ultimi turni. tuttosport.com scrive