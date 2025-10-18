Como Juve, Tudor cambia modulo? Il mister annuncia questo in conferenza stampa: tutte le dichiarazioni dell’allenatore. Un’emergenza che impone delle scelte, un allenatore che, come da tradizione, si barrica dietro il silenzio. Alla vigilia della delicata trasferta di Como, il tecnico della Juventus, Igor Tudor, non ha sciolto il dubbio tattico più importante: con l’assenza di Bremer, si continuerà con la difesa a tre o si passerà a quattro? Incalzato in conferenza stampa su un possibile e rivoluzionario cambio di modulo, il tecnico croato ha risposto con la consueta evasività, facendo pretattica e non dando alcun vantaggio al suo avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Como Juve, Tudor cambia modulo? Il mister annuncia questo in conferenza stampa: ecco cosa ha detto sulla possibile formazione dei bianconeri