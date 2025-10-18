Como Juve probabili formazioni | quali sono i grandi nodi che Tudor deve sciogliere per il match del Sinigaglia Ultimissime sulle scelte del tecnico croato

Como Juve probabili formazioni: ecco i grandi nodi e i ballottaggi che Tudor deve sciogliere in vista del match del Sinigaglia. Novità importanti. Emergenza in difesa, dubbi in attacco e una settimana di fuoco all’orizzonte. La Juve si prepara alla trasferta di Como con una formazione tutta da inventare. Come spiegato dal giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà, Igor Tudor deve fare i conti con un’infermeria affollata e con la necessità di gestire le energie in vista dei prossimi impegni. Emergenza difesa: Tudor valuta il cambio modulo. L’infortunio di Gleison Bremer, che si aggiunge a quello di Juan Cabal, ha lasciato il tecnico croato con soli quattro difensori centrali di ruolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve probabili formazioni: quali sono i grandi nodi che Tudor deve sciogliere per il match del Sinigaglia. Ultimissime sulle scelte del tecnico croato

