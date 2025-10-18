Como Juve le prime idee di Tudor sulla formazione per il match dei bianconeri | dal modulo alla posizione di Yildiz passando per l’attaccante e il sostituto di Bremer

Como Juve, le prime idee di Tudor sulla formazione per il match di Serie A: l’analisi delle possibili scelte. È finita la sosta, ma non i problemi. La Juve si prepara alla prima di tre trasferte consecutive (Como, Real Madrid e Lazio) con un’infermeria pesante e un grande rebus tattico da risolvere. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’assenza di Gleison Bremer (oltre a quella di Cabal) costringe Igor Tudor a un bivio: continuare con la difesa a tre, magari in versione 3-5-2, o passare a una linea a quattro? L’allenamento di oggi, vigilia della sfida contro il Como di Cesc Fabregas, sarà decisivo per sciogliere gli ultimi dubbi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve, le prime idee di Tudor sulla formazione per il match dei bianconeri: dal modulo alla posizione di Yildiz passando per l’attaccante e il sostituto di Bremer

Como Juve probabili formazioni: dal numero 9 titolare al possibile cambio modulo, le primissime sensazioni di Tudor verso il match del Sinigaglia - Como Juve probabili formazioni: quali sono le prime sensazioni di Tudor in vista del match del Sinigaglia, in programma domenica alle 12.

Vlahovic Juve, tocca di nuovo a te! Il serbo torna galvanizzato dalla nazionale e si candida a una maglia da titolare. Il piano di Tudor verso il Como è chiaro - Vlahovic Juve, le primissime idee verso il Como: gli aggiornamenti sulle possibili scelte di Tudor per il match La sosta per le nazionali restituisce a Igor Tudor un attaccante carico, in fiducia e co ...

Como-Juventus, le possibili sorprese di Tudor