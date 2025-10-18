Como Juve il DS dei lariani Ludi analizza il match | Affronteremo i bianconeri con l’ambizione matta di voler vincere
Como Juve, il DS dei lariani Ludi analizza il match: le dichiarazioni in conferenza stampa sul match dei bianconeri. Una sfida da non sottovalutare per la Juventus, un’occasione da non sprecare per il Como. Alla vigilia della prestigiosa partita contro i bianconeri, in programma domenica alle 12:30, il direttore sportivo dei lariani, Carlalberto Ludi, ha parlato in conferenza stampa. Il DS ha dribblato le polemiche sulla possibile trasferta a Perth per la gara con il Milan, suonando la carica per la sfida alla squadra di Tudor. Nelle ultime settimane, in casa Como, si è discusso molto della possibilità di giocare la sfida casalinga contro i rossoneri in Australia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
