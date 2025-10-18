Como Juve chi sostituisce Bremer? Questo bianconero è davanti a tutti | e sul cambio di modulo… Le ultime novità

Como Juve, chi sostituisce Bremer per la sfida di campionato? Tutti gli aggiornamenti sulla formazione. L’emergenza in casa Juventus è totale, soprattutto nel reparto difensivo. Con Gleison Bremer che ha ufficialmente iniziato il suo percorso di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico al ginocchio, Igor Tudor è costretto a ridisegnare la sua retroguardia in vista della delicata trasferta di domenica contro il Como. Il tecnico croato, come riporta Tuttosport, è alle prese con un grande dubbio: chi schierare al centro della difesa a tre? Le opzioni sono due: insistere sulla linea che ha ben figurato contro il Milan o dare una nuova chance a chi ha già ricoperto quel ruolo in Champions? Il ballottaggio, serrato, è tra Daniele Rugani e Federico Gatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

