Como-Juve chi ha speso di più? È sfida tra mega investimenti con l' obiettivo europeo

Sono le squadre che hanno speso più di tutti negli ultimi due anni. La squadra di Fabregas vuole entrare nel giro delle coppe, quella di Tudor consolidarsi grazie ai potenziamenti finanziari veicolati da Exor. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como-Juve, chi ha speso di più? È sfida tra mega investimenti con l'obiettivo europeo

? Le parole del mister bianconero alla vigilia di Como-Juve ? https://mdst.it/4ossWiW #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

La #Juventus di Kenan #Yildiz sfida il presente e il futuro di Nico Paz, oltre al suo passato (l'ex di turno #Morata) #ComoJuve #NicoPaz #ComoJuventus #Como #Juve #RealMadrid https://calciomercato.com/liste/la-juventus-di-yildiz-sfida-il-presente-e-il-futuro - X Vai su X

Como-Juventus, Tudor in conferenza: "Como finta piccola per quanto ha speso" - Dopo la sosta, la stagione della Juve riparte da Como: "Non solo hanno speso molto, ma Fabregas ha potuto scegliere tutti gli acquisti", ha detto Igor Tudor in conferenza. Secondo sport.sky.it

Juventus, Tudor: "Como finta piccola, ha speso tanti soldi e comprato giocatori voluti da Fabregas. Se Yildiz è il probema non abbiamo problemi. Zhegrova out"" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Como, in programma domani alle 12. Si legge su calciomercato.com

Juventus, Tudor punge: "Il Como è una finta piccola e Fabregas ha speso molto per giocatori scelti da lui" - Igor Tudor ha presentato la sfida di domani tra Juventus e Como: tutte le dichiarazioni del tecnico bianconero. Riporta sport.virgilio.it