Como fermato vicino allo stadio con un taglierino e la tessera sanitaria di un' altra persona

Notizie.virgilio.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tunisino di 18 anni è stato denunciato a Como per possesso illegale di armi e ricettazione dopo un controllo nei pressi dello stadio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

