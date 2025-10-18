Como Fabregas pensa a una mossa a sorpresa per spiazzare la Juventus

Il tecnico spagnola ragiona sul suo impiego Grandi manovre e attesa febbrile a Como, che si prepara ad accogliere la Juventus per un lunch match che profuma di storia. L'appuntamento è fissato allo stadio Sinigaglia domenica 19 ottobre alle 12.30, per una sfida che i lariani

Tegola per il Como di Cesc Fabregas: l'esterno olandese Jayden Addai si è infortunato con la sua Under 21 Di conseguenza salterà il match del 1 Novembre tra Napoli e Como

#JesusRodriguez: "#Fabregas gran tecnico, al #Como mi stanno aiutando a crescere"

Como, Fabregas vuole inguaiare la Juventus: come può giocare, il precedente del 1952 e una mossa a sorpresa - Allo stadio Sinigaglia infatti arriverà la Juventus domenica 19 ottobre, alle 12.

Alluvione a Como, Fabregas annuncia: "Doneremo l'incasso della sfida contro il Sassuolo alla comunità" - Le parole di Cesc Fabregas sull'alluvione che ha colpito il Lago di Como: la società donerà il ricavato della sfida contro il Sassuolo per sostenere la comunità.

Como, Fabregas: "Siamo giovani, ma questa diventerà una squadra forte" - Fabregas ha iniziato parlando dell'espulsione di Ramon all'89': "È un episodio da rivedere, alcuni mi dicono che non è rosso e altri che lo è, non lo so.