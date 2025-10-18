Como botte e intimidazioni alla ex nonostante il divieto di avvicinamento | arrestato 48enne

Como, 16 ottobre 2025 – Dopo la fine della relazione, aveva iniziato a perseguitare la sua ex con minacce, percosse e telefonate, violando anche il divieto di avvicinamento che era stato emesso a suo carico lo scorso mese di agosto. E' accaduto a Como, protagonista un 48enne che è stato arrestato. Nei confronti dell'uomo, residente in provincia di Milano, i carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Como su richiesta della locale procura. I fatti sarebbero stati commessi nel periodo tra febbraio e settembre 2025 nei confronti di una donna di 64 ann i di Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

