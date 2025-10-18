Commozione e gratitudine in Alta Irpinia per i Carabinieri caduti a Castel d’Azzano

Tempo di lettura: < 1 minuto L'Alta Irpinia si stringe attorno all'Arma dei Carabinieri nel giorno del lutto nazionale, indetto ieri, per i tre militari tragicamente caduti in servizio il 15 ottobre scorso a Castel d'Azzano. Presso le Stazioni dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Montella, si sono moltiplicati i gesti di vicinanza e solidarietà da parte delle istituzioni, delle associazioni e della cittadinanza. A Montella, il Coordinamento Provinciale di Avellino di Fratelli d'Italia, ha consegnato un messaggio di cordoglio ai Carabinieri, esprimendo la più profonda vicinanza alle famiglie dei militari caduti.

