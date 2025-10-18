Commento al Vangelo di oggi 18 ottobre 2025 | Lc 10,1-9
Meditiamo il Vangelo del 18 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!» San Luca, evangelista Dal Vangelo secondo Luca Lc 10,1-9 In quel tempo, il Signore designò altri. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Argomenti simili trattati di recente
Commento al Vangelo del 17 Ottobre Vai su Facebook
San Luca evangelista, 18 ottobre 2025/ Oggi si celebra uno degli autori del Vangelo più amati - Il 18 ottobre è dedicato a San Luca evangelista, un medico di Antiochia che si convertì al cristianesimo quando conobbe San Paolo. Da ilsussidiario.net
Commento al Vangelo di oggi 17 ottobre 2025: Lc 12,1-7 - Meditiamo il Vangelo del 17 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Segnala lalucedimaria.it