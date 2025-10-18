Come un finto studente di Legge ha tentato di influenzare il caso Xu in Italia

Ilfoglio.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo articolo è un estratto da Katane, la newsletter settimanale del Foglio sull'Indo-Pacifico. Se vuoi riceverla, questo è il link. . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

come un finto studente di legge ha tentato di influenzare il caso xu in italia

© Ilfoglio.it - Come un finto studente di Legge ha tentato di influenzare il caso Xu in Italia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Finto Studente Legge Ha