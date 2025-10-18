Come si svolge il collocamento del Btp Valore

Il Btp Valore è il titolo di Stato dedicato alle famiglie e ai piccoli risparmiatori. Visti i buoni risultati delle scorse edizioni, come quella straordinaria conclusasi il 10 maggio scorso grazie alla quale sono stati raccolti 11.226,556 milioni di euro e 384.295 contratti registrati, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di questo titolo per la fine di ottobre, esattamente dal 20 al 24. Come avviene dunque il collocamento di questo titolo, quali regole applica il Tesoro, chi può acquistarlo e che succede al termine di tale periodo? Cos'è il Btp Valore. Prima di spiegare come avviene il collocamento del Btp Valore è importante capire cos'è quest'ultimo.

