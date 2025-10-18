di Gabriele Tassi L’Oltrecampione. Il ragazzo e l’atleta, affinato oltre la dimensione dell’uomo, portato alla perfezione nell’era dei computer. Perché la domanda è: esiste uno Jannik Sinner perfetto, epurato dalle sbavature del carattere e di qualche seppur piccolo residuo limite tecnico? L’assist al nostro esperimento lo ha dato il tennista Aleksandr Bublik qualche mese fa agli Us Open: Jannik è talmente forte che "sembra generato dall’intelligenza artificiale". Perché non provarci allora, chiedendo a Chat Gpt: "Come può diventare Sinner il tennista perfetto?" il software, con articoli, commenti e pareri pescati dalla rete, traccia il profilo di una sorta di superuomo della racchetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Come sarebbe un Sinner perfetto? Il nostro test con l’intelligenza artificiale "Al lavoro sul corpo e sul gioco a rete». Il super Jannik secondo l’Ai: "Più fantasia e resistenza»