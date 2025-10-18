Come porti la borsa? La risposta dice molto di te

La borsa è molto più di un semplice accessorio: è un contenitore indispensabile per tutto ciò che ci serve durante la giornata, dalle chiavi allo smartphone, dall’ombrello alla bottiglietta d’acqua. Ma c’è un aspetto che in pochi considerano: il modo in cui portiamo questo oggetto quotidiano comunica molto più di quanto immaginiamo sulla nostra personalità e sul nostro modo di relazionarci con il mondo. La psicologia ha studiato a fondo il linguaggio non verbale, e tra i segnali più interessanti c’è proprio la posizione in cui scegliamo di tenere la borsa. Non si tratta di una decisione casuale: ogni modalità riflette priorità, atteggiamenti e tratti caratteriali specifici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

