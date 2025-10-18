Come la musica può aiutare il decorso post operatorio | il caso dell’ospedale di San Diego
Una chitarra e un ukulele possono aiutare i pazienti ricoverati in ospedale ad affrontare meglio la loro permanenza e il decorso post operatorio. Lo assicura Rod Salaysay, infermiere che lavora al Jacobs Medical Center dell’UC di San Diego, Stati Uniti. “Non ci limitiamo a curare i loro bisogni fisici e medici ma anche quelli emotivi e spirituali. Negli ultimi 16 anni ho probabilmente suonato per circa 2.000 pazienti “, ha detto Salaysay che interpreta la musica come strumento olistico. “Mi aspettavo un infermiere tipico che entra e fa il suo lavoro. Rod è arrivato con un atteggiamento e un’atmosfera completamente diversi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
