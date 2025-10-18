Come Jacob Elordi si è trasformato nel mostro di Frankenstein nel film di Guillermo del Toro

In una nuova intervista per Variety, Guillermo del Toro e la sua troupe hanno spiegato tutti i passaggi che hanno portato alla creazione del mostro di Frankenstein di Jacob Elordi. Del Toro ha ambientato la sua storia sullo sfondo della guerra di Crimea, ma voleva anche che avesse una sensibilità moderna. Così, si è rivolto ai suoi collaboratori più fidati, tra cui Hawley, con cui aveva lavorato per “Crimson Peak”, Deverell e il compositore Alexandre Desplat per dare vita a “ Frankenstein “. Parlando dei costumi, del Toro ha spiegato: “ Il guardaroba di Elizabeth (Mia Goth) rappresenta la natura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Come Jacob Elordi si è trasformato nel mostro di Frankenstein nel film di Guillermo del Toro

