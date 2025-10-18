Come funziona la revoca dell’autoesclusione AAMS nei casinò italiani | tutto quello che devi sapere
L’autoesclusione AAMS (oggi ADM) è uno strumento di protezione fondamentale per i giocatori italiani. È la nostra rete di sicurezza, quel “time-out” che ci si può prendere dal gioco quando se ne sente il bisogno. Ma una volta attivata, questa esclusione è per sempre? O è possibile tornare indietro? Questa è una delle domande più comuni tra gli appassionati. La curiosità descritta su Revocaautoesclusioneaams.it su come rimuovere autoesclusione ADM e quali sono le tempistiche da rispettare è molto diffusa. La risposta non è unica, ma dipende interamente dal tipo di autoesclusione che è stata scelta al momento dell’attivazione: a tempo determinato o a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In esclusiva a «Vita in diretta», Andrea Sempio spiega le ragioni della revoca del mandato al suo legale Massimo Lovati. Il 37enne rompe il silenzio e per la prima volta spiega a «Vita in diretta» le ragioni che lo hanno spinto a revocare il mandato al suo legal - facebook.com Vai su Facebook
In tv funziona: il paragone con la patente a punti è di quelli che si imprimono facilmente, soprattutto in un talk show mattutino. Matteo Salvini lo ha usato oggi su Canale 5: «Stiamo lavorando al permesso di soggiorno a punti», ha detto, immaginando un mecca - X Vai su X