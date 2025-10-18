Come funziona la revoca dell’autoesclusione AAMS nei casinò italiani | tutto quello che devi sapere

L’autoesclusione AAMS (oggi ADM) è uno strumento di protezione fondamentale per i giocatori italiani. È la nostra rete di sicurezza, quel “time-out” che ci si può prendere dal gioco quando se ne sente il bisogno. Ma una volta attivata, questa esclusione è per sempre? O è possibile tornare indietro? Questa è una delle domande più comuni tra gli appassionati. La curiosità descritta su Revocaautoesclusioneaams.it su come rimuovere autoesclusione ADM e quali sono le tempistiche da rispettare è molto diffusa. La risposta non è unica, ma dipende interamente dal tipo di autoesclusione che è stata scelta al momento dell’attivazione: a tempo determinato o a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it