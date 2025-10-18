Acquistare un giocatore di un’altra squadra nel pieno della stagione. Tutto a titolo temporaneo. E solo per una volta all’anno. In Francia è possibile trasformare un grave infortunio (ma non solo) in una mossa di calciomercato. Il merito è di una regola (e di una figura) nata più di trent’anni fa nel rugby. E che negli anni è diventata di dominio pubblico in Ligue 1 (e Ligue 2). “Un club può, dal giorno successivo all’ultimo giorno del primo periodo di tesseramento principale fino al giorno precedente l’inizio del periodo di tesseramento supplementare, ingaggiare un cosiddetto giocatore jolly”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come funziona il “Joker Médical”: la regola di calciomercato valida solo in Francia che ha permesso a Hateboer di cambiare squadra