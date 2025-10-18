Com’è finita tra loro Federica Petagna e Stefano Tediosi la notizia ufficiale sulla coppia

Da settimane il mondo del gossip era in fermento per la presunta rottura tra Federica Petagna e Stefano Tediosi, coppia nata sotto i riflettori di Temptation Island e tornata a far parlare di sé dopo l’esperienza di lui al Grande Fratello. I fan avevano notato da tempo segnali di crisi: nessuna foto insieme, nessuna apparizione pubblica, e una serie di indizi social che avevano fatto pensare a un allontanamento ormai definitivo. In effetti, dopo l’uscita di Tediosi dal reality di Canale 5, i due avevano scelto di convivere, ma qualcosa sembrava essersi incrinato. Diverse voci parlavano di litigi, presunti tradimenti e incomprensioni sempre più frequenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

