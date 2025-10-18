Com’è finita la vicenda dello striscione della Pace dei bambini rimosso dal cancello della scuola
Dopo quasi due settimane di discussioni e dopo che la vicenda è arrivata persino in Parlamento, lo striscione con la scritta Pace realizzato dagli alunni della scuola primaria Don Gnocchi di Inverigo è stato riposizionato al suo posto sul cancello che affaccia sul campetto. Il caso, nato dalla. 🔗 Leggi su Quicomo.it
