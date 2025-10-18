Come finisce Cagliari-Bologna? Il nostro pronostico
Occhio a Orsolini: è il miglior marcatore del campionato e ha trovato il gol nelle ultime tre partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
In Sardegna, soppratutto a Cagliari la carne di cavallo È tradizione. La costata di cavallo con l’osso non è sempre disponibile. Il sottopancia finisce in fretta. Perché? perchè ce una disponibilità limitata e i nostri ospiti lo sanno bene Quindi se vuoi la carne di ca - facebook.com Vai su Facebook
Il Cagliari non si ripete contro l'Inter: all'Unipol Domus finisce 0-2 - X Vai su X
Come finisce Cagliari-Bologna? Il nostro pronostico - Bologna quote analisi statistiche precedenti 7ª giornata Serie A in programma domenica alle 19 ottobre alle 15. Scrive gazzetta.it
Cagliari, oggi la rifinitura: -1 alla sfida col Bologna - I rossoblù di Pisacane si ritrovano come di consueto al Crai Sport Center di Assemini. calciocasteddu.it scrive
Cagliari: Pisacane, col Bologna dobbiamo dettare il ritmo - Una sosta curativa: il Cagliari recupera Gaetano, Zappa e Rodriguez per il Bologna. Riporta ansa.it