Come curare rapidamente l' influenza

Alle nostre latitudini, le epidemie influenzali stagionali iniziano generalmente a novembre e terminano ad aprile. La loro gravità varia e in Italia l'influenza generalmente colpisce circa 16 milioni di persone. Sintomi influenzali che durano una settimana. I sintomi dell'influenza sono ben noti: febbre alta;. dolori e fastidi articolari;. mal di testa;. un naso che cola (rinorrea);. tosse stizzosa;. mal di gola. Quanto dura l'influenza? Quanto tempo serve per guarire?. I primi cinque giorni sono i più difficili, ma i sintomi di solito scompaiono dopo sette-dieci giorni. L'influenza è contagiosa a partire da alcuni giorni prima della comparsa dei sintomi e per tutta la durata dei sintomi stessi, che è di circa dieci giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Come curare rapidamente l'influenza

News recenti che potrebbero piacerti

Ti sembra normale che oggi per farsi curare in fretta bisogna pagare? - facebook.com Vai su Facebook

Come curare rapidamente l'influenza - Mal di testa, dolori muscolari, febbre, mal di gola potrebbero tutti sintomi dell'influenza. Segnala msn.com

Influenza, Pregliasco annuncia la brutta notizia: cosa sta accadendo (1 / 2) - Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono s ... Secondo donna.fidelityhouse.eu

Come curare l'influenza? - Se dopo cinque giorni la febbre non scende, quindi è possibile che ci sia una forma batterica, sarà il ... ilrestodelcarlino.it scrive