come a casa da nessuna parte

Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: "Ti senti a casa meglio che ovunque." La frase, quando si ha già compiuto qualche decennio, ci ricorda un personaggio dell'infanzia. Dorothy, la ragazza dell'iconico Mago di Oz, Ci ha fatto fortuna in uno di quei film che hanno segnato generazioni e generazioni. Ma non si tratta di cinema, né di nostalgia. Riguarda il calcio. Nello specifico, Il ritorno di Simeone al Metropolitano. Ricevi, oggi alle 21:00, all'Osasuna e lo fa davanti ai quasi 70.

