Colto da infarto dopo incidente in cantiere a Torino morto operaio 41enne

(Adnkronos) – Un operaio di 41 anni è morto oggi, sabato 18 ottobre, in un cantiere in corso Massimo D'Azeglio 17 a Torino, per un incidente sul lavoro. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti pochi minuti prima delle 8 per soccorrere l'uomo in arresto cardiaco in seguito a un evento traumatico. Inutili . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

CRONACA - Colto da infarto nell'escursione in Val Ellero: salvato dal Soccorso Alpino - facebook.com Vai su Facebook

Castel Gandolfo, colto da infarto mentre fa jogging con gli amici. Si salva grazie alla videochiamata col 118 - X Vai su X

Castel Gandolfo, colto da infarto mentre fa jogging con gli amici. Si salva grazie a una videochiamata con il 118 - L'assistenza a distanza di medici e infermieri è partita con un link inviato sullo smartphone di chi ha lanciato l’allarme ... Secondo msn.com

Esperienze di pre-morte, in Italia 40mila persone hanno visto la "luce" dopo il coma o l'infarto. La storia di Marina Donati: «Osservavo il mio corpo dall'alto, incontrai Gesù» - Oltre 40mila persone in Italia negli ultimi 10 anni hanno vissuto un'esperienza pre- Lo riporta corriereadriatico.it

Incidente a Castelfranco Veneto, Morena muore dopo 2 giorni di agonia: stava andando a piedi a lavoro - Morena Mazzocca, 50 anni, era stata investita da un’auto a Castelfranco Veneto mentre camminava dopo aver accompagnato il figlio a scuola e prima di andare a lavoro. Si legge su fanpage.it