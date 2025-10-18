In un angolo della campagna maceratese, l’agricoltura diventa strumento di inclusione, crescita e speranza. Qui le donne, con sensibilità e creatività, trasformano i campi in luoghi di opportunità e relazione. A raccontarlo è Martina Buccolini (nella foto), 38 anni, responsabile Coldiretti Donne Macerata e impegnata nell’area Comunicazione e Marketing dell’azienda agricola SiGi, sempre nel capoluogo. "La connessione tra azienda femminile e agricoltura sociale o multifunzionalità è molto stretta — spiega —. Le donne si stanno dimostrando più adatte a interpretare il cambiamento del mercato e delle necessità: cercando di unire esigenze territoriali e familiari con la produttività, stanno creando un nuovo modo di fare mercato che possa essere non solo produttivo ma anche utile e responsabile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Coltiviamo l’inclusione con i ragazzi disabili"