Questo pomeriggio alle 15 il Museo Novecento apre le porte del suo Giardino delle Leopoldine alle famiglie, con un’attività speciale dedicata ai bambini dai 6 anni in su, un’occasione unica per scoprire il mondo delle piante, imparare a prendersi cura del verde e vivere un’esperienza sensoriale e didattica all’aria aperta, immersi nella bellezza del centro storico. L’iniziativa si inserisce nei programmi educativi della Fondazione Mus.E ed è volta a promuovere un legame diretto tra arte, natura e cittadinanza attiva. Durante l’attività, i partecipanti potranno piantare nuove specie vegetali nel giardino, potare e curare le piante già esistenti, guidati da educatori esperti oltre a apprendere, attraverso il gioco e l’attività manuale, i cicli della natura e l’importanza della sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coltiviamo cultura . Giardino delle Leopoldine aperto ai più piccoli