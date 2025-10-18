Coltiviamo cultura Giardino delle Leopoldine aperto ai più piccoli
Questo pomeriggio alle 15 il Museo Novecento apre le porte del suo Giardino delle Leopoldine alle famiglie, con un’attività speciale dedicata ai bambini dai 6 anni in su, un’occasione unica per scoprire il mondo delle piante, imparare a prendersi cura del verde e vivere un’esperienza sensoriale e didattica all’aria aperta, immersi nella bellezza del centro storico. L’iniziativa si inserisce nei programmi educativi della Fondazione Mus.E ed è volta a promuovere un legame diretto tra arte, natura e cittadinanza attiva. Durante l’attività, i partecipanti potranno piantare nuove specie vegetali nel giardino, potare e curare le piante già esistenti, guidati da educatori esperti oltre a apprendere, attraverso il gioco e l’attività manuale, i cicli della natura e l’importanza della sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
