Colpo fulmineo all’alba | ladro solitario svaligia il ristorante ‘Tin Bota’

Rimini, 18 ottobre 2025 – Colpo fulmineo alle prime luci dell’alba al ristorante pizzeria Tin Bota di Rivazzurra. Alle 6.31 un ladro, probabilmente in azione da solo, ha forzato la porta d’ingresso con un piede di porco ed è riuscito a introdursi nel locale nonostante il sistema d’allarme fosse attivo. Il titolare, Ivan Bianchi, è stato avvisato ed è corso sul posto, coprendo in meno di dieci minuti i due chilometri che lo separavano dal ristorante. Ma al suo arrivo il responsabile si era già dileguato, lasciando dietro di sé solo disordine e rabbia. L’obiettivo del malvivente erano i contanti e le attrezzature più facilmente trasportabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo fulmineo all’alba: ladro solitario svaligia il ristorante ‘Tin Bota’

