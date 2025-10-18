Si accendono le luci per la 56esima edizione del Macerata Jazz Winter 2025-2026. Questa sera alle 21.15, il teatro Lauro Rossi si animerà delle sonorità di " Jazz all’Opera ", una produzione originale firmata dalla Colours Jazz Orchestra e diretta da Massimo Morganti, che inaugurerà ufficialmente gli appuntamenti del festival. Realizzato in collaborazione con la Società Civile dello Sferisterio – Eredi dei Cento Consorti, il concerto segna l’incontro tra i linguaggi della lirica e del jazz, accogliendo sul palco una formazione di 25 musicisti e tre voci soliste (Marta Giulioni, Marco Martellini e John Michael Mawushie) per un viaggio in nove capolavori della tradizione operistica italiana ed europea, reinterpretati in chiave jazzistica (da Monteverdi a Bellini, da Rossini a Puccini passando per Haendel, Mozart, Mascagni, Leoncavallo e Verdi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colours Jazz Orchestra sul palco del Lauro Rossi