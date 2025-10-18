Colours Jazz Orchestra sul palco del Lauro Rossi
Si accendono le luci per la 56esima edizione del Macerata Jazz Winter 2025-2026. Questa sera alle 21.15, il teatro Lauro Rossi si animerà delle sonorità di " Jazz all’Opera ", una produzione originale firmata dalla Colours Jazz Orchestra e diretta da Massimo Morganti, che inaugurerà ufficialmente gli appuntamenti del festival. Realizzato in collaborazione con la Società Civile dello Sferisterio – Eredi dei Cento Consorti, il concerto segna l’incontro tra i linguaggi della lirica e del jazz, accogliendo sul palco una formazione di 25 musicisti e tre voci soliste (Marta Giulioni, Marco Martellini e John Michael Mawushie) per un viaggio in nove capolavori della tradizione operistica italiana ed europea, reinterpretati in chiave jazzistica (da Monteverdi a Bellini, da Rossini a Puccini passando per Haendel, Mozart, Mascagni, Leoncavallo e Verdi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Macerata, che ritmo. Sabato via ai concerti con la Colours Jazz Orchestra. Cresce l’attesa per Tullio De Piscopo - facebook.com Vai su Facebook
Colours Jazz Orchestra sul palco del Lauro Rossi - Al via questa sera il festival che porterà sotto i riflettori una formazione di 25 musicisti e tre voci soliste. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Macerata, che ritmo. Sabato via ai concerti con la Colours Jazz Orchestra. Cresce l’attesa per Tullio De Piscopo - È stato presentato ieri al palazzo comunale il cartellone dell’edizione numero 56 di Macerata Jazz, con 7 main concert che si svolgeranno al teatro Lauro Rossi da sabato al 5 ... Come scrive msn.com
Terre Sonore è alle battute finali. Colours Jazz Orchestra in concerto - Questa sera (ore 21:30; ingresso 5 Euro), nel Parco Archeologico di Forum Sempronii a San Martino Del Piano di Fossombrone, è in programma il concerto della Colours ... Riporta msn.com