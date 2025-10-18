Colori e forme al Bar Bertoli di Pocenia con Loredana Bulfon
Chiusa la splendida mostra degli arazzi di Manuela Burlina, il Bar Bertoli di Pocenia, centocinquanta anni di attività ben portati, riparte con una nuova esposizione di una pittrice, che prima di riconoscere in sé l' arte pittorica, è stata una apprezzabile percussionista, che ha amato e ama. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
