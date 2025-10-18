Colombre & Maria Antonietta | instore da Semm

Lunedì 20 ottobre a partire dalle ore 18:30 preso Semm Music Store & More l'instore di Colombre e Maria Antonietta in occasione dell’uscita del nuovo album “Luna di Miele”. Maria Antonietta, cantautrice e scrittrice tra le più intense della sua generazione, e Colombre, produttore raffinato e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Colombre & Maria Antonietta in Bottega ! Mercoledi 22 Ottobre dalle ore 18.00 Maria Antonietta & Colombre presentano il loro joint album scritto a quattro mani "Luna di Miele" uscito da pochissimo per Sony Dischi Numero Uno/Bomba Dischi. Un appuntament - facebook.com Vai su Facebook

Colombre e Maria Antonietta, finalmente un disco assieme: «Ci è voluta una grande dose di pazzia per farlo» – L’intervista - X Vai su X

Maria Antonietta e Colombre, un disco per celebrare il loro amore: «Scrivere in coppia è la vera libertà. Sanremo? Sì, l'importante è non svendere i nostri sentimenti» - Esce Luna di miele, il primo disco in coppia dei due cantautori, innamorati da 15 anni. Segnala vanityfair.it

Chi sono Colombre e Maria Antonietta, stanno insieme?/ “Compagni nella vita e nel lavoro” - Esordisce in Italia nel 2012 con l’album “Maria Antonietta”, prodotto da Dario Brunori, seguito ... Lo riporta ilsussidiario.net

Colombre e Maria Antonietta Luna di miele 2025 - Cantautoriale - Colombre e Maria Antonietta trasformano la loro relazione in racconto musicale, tra dolcezza pop, ironia da varietà anni ’60 e immagini quotidiane, per un universo intimo e teatrale al tempo stesso ... Scrive rockit.it